Независимый директор Олег Малышев вышел из набсовета "Мосбиржи"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Независимый директор, основатель и партнер компании OKS LABS Олег Малышев выбыл из состава наблюдательного совета "Московской биржи" с 21 июля по личному заявлению, говорится на сайте биржи.

Малышев входил в состав комиссий набсовета по аудиту и по назначениям и вознаграждениям.

Новый состав наблюдательного совета биржи в количестве двенадцати директоров был утвержден на повторном годовом общем собрании 6 июня. Его провели в форме заочного голосования.

Весной перед первоначально назначенным на 29 апреля годовым собранием акционеров биржи его набсовет покинули 8 из 12 членов предыдущего состава совета, после переноса собрания список кандидатов для голосования по выборам нового состава набсовета был обновлен на четверть по сравнению с утвержденным месяцем ранее.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%. Акционерами "Московской биржи" являются более 370 тысяч физических и более одной тысячи юридических лиц.