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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 27 июля снизится до 4 951,7 руб. за тонну

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 27 июля снизится до 4 тыс. 951,7 руб. с 5 тыс. 984,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до 3 тыс. 002,6 рубля с 4 тыс. 413,7 рубля за тонну, на кукурузу – до 2 тыс. 923,4 рубля с 3 тыс. 144,9 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 2 августа включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $388,2 за тонну на пшеницу ($386,8 неделей ранее), $321 – на ячмень ($332,9), $319 – на кукурузу ($303).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не долларах.

Как сообщалось, правительство РФ 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В формулу пошлины введен такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз
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