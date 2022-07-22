"Башнефть" отказалась от моратория на банкротство

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Башнефть" отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, говорится в сообщении компании в Федресурсе.

Таким образом, "Башнефть" не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.