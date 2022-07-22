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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

В ЦБ отметили восстановление корпоративного кредитования

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Корпоративное кредитование восстанавливается, при этом валютные кредиты замещаются рублевыми, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Кредитная активность несколько оживилась, хотя по-прежнему остается сдержанной. Быстрее всего восстанавливается ипотека, но в основном за счет льготных программ. Необеспеченное потребительское кредитование также начало расти. Корпоративное кредитование восстанавливается, при этом идет замещение валютных кредитов рублевыми", - сказала Набиуллина.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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