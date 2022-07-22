Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

ЦБ рекомендовал избегать автоматических согласий на запросы кредитной истории

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк России назвал недопустимыми автоматические согласия на запросы кредитной истории при оформлении финансовых продуктов, рекомендует финансовым организациям избегать подобной практики, следует из сообщения регулятора.

ЦБ выявил случаи, когда человек фактически не может отказаться от согласия на запрос кредитной истории, иначе как отказавшись от финансового продукта в целом - например, от открытия карты, счета, вклада. Кроме того, иногда он вынужден соглашаться на запросы сразу от нескольких компаний, в том числе связанных с банком или микрофинансовой организацией, не имея выбора.

Чтобы избежать подобной практики, ЦБ рекомендовал финансовым организациям предусматривать в договорах, которые содержат разрешение на запрос, возможность проставления отметки о согласии либо несогласии предоставить доступ к кредитной истории. Если согласие запрашивается для нескольких компаний, должна быть возможность сделать аналогичные отметки в документе напротив каждой из них.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

ЦБ РФ хочет постепенно выходить из регуляторных послаблений для банковского сектора

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

Глава ЦБ не видит дефляционной тенденции

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });