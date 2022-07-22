ЦБ рекомендовал избегать автоматических согласий на запросы кредитной истории

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Банк России назвал недопустимыми автоматические согласия на запросы кредитной истории при оформлении финансовых продуктов, рекомендует финансовым организациям избегать подобной практики, следует из сообщения регулятора.

ЦБ выявил случаи, когда человек фактически не может отказаться от согласия на запрос кредитной истории, иначе как отказавшись от финансового продукта в целом - например, от открытия карты, счета, вклада. Кроме того, иногда он вынужден соглашаться на запросы сразу от нескольких компаний, в том числе связанных с банком или микрофинансовой организацией, не имея выбора.

Чтобы избежать подобной практики, ЦБ рекомендовал финансовым организациям предусматривать в договорах, которые содержат разрешение на запрос, возможность проставления отметки о согласии либо несогласии предоставить доступ к кредитной истории. Если согласие запрашивается для нескольких компаний, должна быть возможность сделать аналогичные отметки в документе напротив каждой из них.