Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Китай стал вторым по товарообороту с Белоруссией после России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китай вышел на второе место по товарообороту с Белоруссией и уступает только России, сообщил посол республики в КНР Юрий Сенько.

"Сегодня КНР является второй для Республики Беларусь по торговому обороту между нашими странами, после Российской Федерации", - рассказал глава дипмиссии в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Он отметил, что вырос объем поставок в Китай белорусских товаров с высокой добавленной стоимостью.

"В процентном отношении он начал превалировать над сырьевой группой. Калийные удобрения на сегодняшний день 35% составляют, порядка 65% составляют продовольственная группа и иные товары, которые мы сегодня предлагаем. То есть товары с высокой добавленной стоимостью", - рассказал дипломат.

Он добавил, что "еще буквально несколько лет назад товары сырьевой группы, в том числе наши калийные удобрения, составляли большую половину нашего белорусского экспорта (в КНР - ИФ)".

"До Китая доходят удобрения, логистические цепочки перестраиваются. Санкции, предъявляемые к отдельным компаниям, отраслям, являются неким способом перестроиться, новыми возможностями для достижения целей", - резюмировал посол.

Белоруссия Россия Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров отметил, что российские экспортеры зерна привержены своим обязательствам

Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

Сбербанк и ВТБ после снижения ставки ЦБ снизят ставки по кредитам

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

Золото дорожает и может прервать серию из пяти недель в минусе подряд

ЦБ РФ хочет постепенно выходить из регуляторных послаблений для банковского сектора

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения

Глава ЦБ не видит дефляционной тенденции

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });