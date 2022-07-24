Китай стал вторым по товарообороту с Белоруссией после России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китай вышел на второе место по товарообороту с Белоруссией и уступает только России, сообщил посол республики в КНР Юрий Сенько.

"Сегодня КНР является второй для Республики Беларусь по торговому обороту между нашими странами, после Российской Федерации", - рассказал глава дипмиссии в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Он отметил, что вырос объем поставок в Китай белорусских товаров с высокой добавленной стоимостью.

"В процентном отношении он начал превалировать над сырьевой группой. Калийные удобрения на сегодняшний день 35% составляют, порядка 65% составляют продовольственная группа и иные товары, которые мы сегодня предлагаем. То есть товары с высокой добавленной стоимостью", - рассказал дипломат.

Он добавил, что "еще буквально несколько лет назад товары сырьевой группы, в том числе наши калийные удобрения, составляли большую половину нашего белорусского экспорта (в КНР - ИФ)".

"До Китая доходят удобрения, логистические цепочки перестраиваются. Санкции, предъявляемые к отдельным компаниям, отраслям, являются неким способом перестроиться, новыми возможностями для достижения целей", - резюмировал посол.