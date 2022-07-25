Азиатские рынки акций преимущественно снижаются в начале недели

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в минусе утром в понедельник на опасениях по поводу роста мировой экономики.

Инвесторы опасаются, что усилия ведущих центробанков мира по сдерживанию инфляции могут ослабить темпы роста глобальной экономики. Так, на прошлой неделе Европейский центральный банк повысил все три основные процентные ставки сразу на 50 базисных пунктов, тогда как аналитики в среднем ожидали подъема на 25 б.п.

На этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы, на котором, по мнению участников рынка, ставка будет повышена на 75 б.п., при этом есть опасения, что Федрезерв может решиться на более активное увеличение стоимости заимствований.

Дополнительное давление на азиатские технологические компании оказало падение американского фондового индекса Nasdaq на 1,9% по итогам торгов в прошлую пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,62%, гонконгский индикатор Hang Seng упал на 0,95%.

Акции китайских энергетических и технологических компаний резко дешевеют на опасениях по поводу роста экономики КНР. Цена бумаг Contemporary Amperex снизилась на 1,8%, BYD Company - на 2,8%, Longi Green Energy - на 2,1%, TCL Zhonghuan - на 3,7%, East Money - на 2%.

Бумаги девелоперов дорожают на сообщениях в СМИ о том, что власти Китая планируют создать фонд недвижимости объемом до 300 млрд юаней для поддержки сектора. Котировки Poly Developments и China Baoan растут на 3%, Jiangsu Dagang - на максимально возможные 10%.

Акции Alibaba Holdings в ходе торгов в Гонконге дешевеют на 1,5%, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto опускается на 2,8%.

Бумаги China Evergrande дешевеют на 11% на новости об отставке главного исполнительного директора и финансового директора проблемного застройщика.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%.

Капитализация сталелитейной компании Tokyo Steel падает на 7,6%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли на 87% в минувшем квартале, однако показатель оказался хуже прогнозов рынка - 6,81 млрд иен ($50 млн) против 7,10 млрд иен. Выручка в апреле-июне повысилась на 71%, до 90,65 млрд иен.

Лидерами снижения выступают технологические компании: Keyence (-2,1%), Recruit Holdings (-2,5%), Lasertec (-1,4%), Murata Manufacturing (-1,2%) и Renesas Electronics (-1,6%).

Крупнейшие по капитализации компании Японии также торгуются в минусе: Fast Retailing (-0,4%), Toyota Motor (-1,8%), Sony Group (-2,5%), Nintendo (-1,1%), Shin-Etsu Chemical (-2,9%).

Тем временем южнокорейский индекс Kospi повысился на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в целом стабилен - значение индикатора к 8:17 по Москвеопустилось менее чем на 0,1%.

Индекс получил поддержку со стороны горнодобывающего сектора: акции BHP Group дорожают на 1,6%, Fortescue Metals - на 2,4%, Rio Tinto - на 1,3%. Акции IT-компаний Xero и Block Inc. дешевеют на 2-3%, а котировки Appen рухнули на 13,8%.