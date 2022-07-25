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Chalco увеличит долю в конкуренте Yunnan Aluminium до 29,1%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китайский производитель алюминия Aluminum Corp. of China Ltd. (Chalco) объявил, что увеличит до 29,1% долю в конкурирующей Yunnan Aluminium, докупив 19% компании. Сумма сделки составит 6,66 млрд юаней ($986 млн), пишет The Wall Street Journal.

Когда сделка будет закрыта, Yunnan Aluminium будет считаться подразделением Chalco, и ее результаты будут учитываться в отчетности компании.

Аналитики Citigroup отмечают, что увеличение доли в Yunnan Aluminium сделает Chalco крупнейшим мировым производителем алюминия, оценивая производственные мощности компании с учетом приобретения в 7,5 млн тонн металла в год.

Акции Chalco прибавляют в цене 1,6% на торгах в Шанхае в понедельник, стоимость бумаг Yunnan Aluminium, торгующихся в Шэньчжэне, выросла на 2,5%.

Китай Chalco Yunnan Aluminium
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