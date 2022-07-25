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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

"Силовые машины" оценили в 10 млрд инвестиции в запуск производства ветроустановок

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - АО "Силовые машины" прорабатывает возможность производства ветроустановок мощностью 4-6 МВт, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Конюхов.

"Мы сейчас на этапе проработки, можем стать отечественным производителем ветроустановок мощностью 4-6 МВт с глубокой степенью локализации. Это другая технология по сравнению с теми, что мы владеем сейчас: такие редукторы, лопасти, генераторы мы на сегодня не производим. Изучаем организацию такого производства. Объем инвестиций в создание такого производства оцениваем в 10 млрд рублей с учетом покупки оборудования", - сказал он.

По словам Конюхова, окончательное решение по проекту будет принято в этом году. Пока "Силовые машины" изучают рынок, не ведут переговоры с Минпромторгом.

"Смотрим перспективы развития ветроэнергетики в России: пока на нее приходится около 1% от общего объема генерации энергии. Многое будет зависеть от поддержки государства такой "зеленой" энергетики. Что бы ни происходило, все равно тенденция в эту сторону есть, и мы считаем, что Россия должна самостоятельно изготавливать ветроустановки", - сказал Конюхов.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.

Силовые машины Александр Конюхов
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