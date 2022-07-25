Philips отчитался о квартальном убыке на фоне проблем с логистикой и инфляции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Нидерландский производитель потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV зафиксировал чистый убыток во втором квартале 2022 года из-за сохраняющихся проблем в глобальных цепочках поставок, ковид-ограничений в Китае, инфляционного давления и российско-украинского конфликта.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил 20 млн евро против чистой прибыли в 153 млн евро годом ранее.

Прибыль без учета процентных, налоговых выплат и амортизации (EBITA), а также разовых факторов, составила 216 млн евро против 532 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя, представленный самой Philips, составлял 324 млн евро.

Квартальная выручка уменьшилась на 1,3%, до 4,18 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали, что выручка составит 4,23 млрд евро. Сопоставимые продажи упали на 7% при ожидавшемся рынком снижении на 5,4%.

Последствия карантинных ограничений серьезно повлияли на бизнес компании в Китае, поскольку производство на нескольких ее предприятиях в стране было приостановлено на два месяца. В результате сопоставимые продажи в КНР упали почти на 30% во втором квартале.

Стоимость активов Philips в России и Украине на 30 июня 2022 года составляла менее 1% всех активов компании, отмечается в пресс-релизе. На данный момент крупных списаний в связи с российско-украинским конфликтом не было, но компания продолжает внимательно следить за ситуацией.

Выручка подразделения Diagnosis & Treatment, разрабатывающего оборудование в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем, увеличило выручку на 1,9%, до 2,157 млрд евро. В сегменте выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health) выручка повысилась на 0,2%, до 831 млн евро, в подразделении Connected Care, предлагающем решения для дистанционного контроля за состоянием пациентов, - уменьшилась на 10%, до 1,06 млрд евро.

"Philips ожидает, что во втором полугодии глобальные рыночные условия останутся высоко неопределенными и волатильными в связи с геополитическими и макроэкономическими факторами", - говорится в пресс-релизе.

Компания ухудшила прогноз роста сопоставимых продаж на 2022 год до 1-3% с ожидавшихся ранее 3-5%. При этом, она рассчитывает, что в 2023-2025 годах ее продажи будут повышаться темпами в 4-6% в год.

С начала 2022 года капитализация Philips сократилась на 40%.