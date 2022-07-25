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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Стоимость дизтоплива на АЗС Москвы вторую неделю подряд растет символически

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Розничные цены на дизтопливо в столице РФ слегка увеличились в период с 18 по 24 июля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, средняя стоимость ДТ на минувшей неделе вновь увеличилась на 1 коп., до 54,09 руб./л. В частности, цена на 1 коп. изменилась на заправках "Роснефти", до 53,71 руб./л.

Средние цены Аи-92 и Аи-95 за неделю сохранились на уровне 47,78 руб./л. и 53,01 руб./л. соответственно.

В свою очередь, средняя стоимость Аи-100 выросла на 4 коп., до 61,18 руб./л. Цены на данный вид топлива изменились на заправках "Нефтьмагистрали" (на 50 коп., до 60,99 руб./л.) и "Роснефти" (на 2 коп., до 60,86 руб./л.).

дизтопливо бензин Москва
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