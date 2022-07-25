РФ с 1 по 23 июля увеличила экспорт пшеницы на 30% до 2 млн т

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 23 июля экспортировала 2,03 млн тонн пшеницы, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, пшеница будет ключевой сельхозкультурой, экспортируемой из России, в этом сезоне. При этом отгрузки ячменя сократились на 58%, до 157 тыс. тонн, кукурузы - на 34%, до 76 тыс. тонн.

По ее словам, ежедневные отгрузки пшеницы за этот период составили в среднем 92,3 тыс. тонн. По итогам всего июля 2021 года этот показатель составил 101,5 тыс. тонн. "И сейчас показатель достаточно хороший, но, думаю, за оставшуюся до конца месяца неделю отгрузки достигнут прошлогоднего объема", - сказала она. При этом Тюрина напомнила, что максимальный суточный экспорт пшеницы в июле – 124 тыс. тонн – был в 2018/2019 сельхозгоду, минимальный – 46 тыс. тонн – в 2017/2018 сельхозгоду.

Эксперт также сообщила, что покупателями российской пшеницы за этот период было 15 стран против 31 страны в прошлом году. "География экспорта сузилась, при этом растут объемы поставок в страны, которые являются нашими традиционными покупателями", - сказала она.

По ее словам, стабильно увеличивает закупки Алжир, куда уже отгружено 30,5 тыс. тонн. Год назад в это время он российскую пшеницу не закупал. Саудовская Аравия, вернувшаяся в число покупателей в конце прошлого сезона, с 1 по 23 июля уже закупила 165 тыс. тонн. "Такое достаточно серьезное возвращение, - отметил он. - Ливия увеличила закупки в 2,4 раза, Израиль – на 46%, на 83% выросли отгрузки в Иран". Турция сохранила объем закупок на уровне прошлого года.

"А вот Египет за этот период закупил на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала эксперт.

По ее словам, "достаточно положительная динамика отгрузок через порты, все крупные порты увеличили объемы вывоза". Основной порт - Новороссийский увеличил перевалку зерна за этот период на 40%, до 494 тыс. тонн. "Отгрузки через Ростов выросли на 19%, Туапсе - в 2,5 раза, рейдовая перевалка - на 36%. То есть, можно говорить о том, что ситуация с отгрузками через крупные российские порты выравнивается, это может быть следствием того, что постепенно решается проблема с дефицитом судов", - считает Тюрина.

По ее прогнозу, спрос со стороны именно основных покупателей российской пшеницы будет и дальше расти. Это приводит к росту цен. Так, пшеница (FOB Новороссийск) за неделю подорожала на 7%, до $358 за тонну. Для сравнения – год назад цена была $237 за тонну. Цены на французскую пшеницу выросли почти на 5%, до $370 за тонну. Год назад – $256 за тонну. При этом она обратила внимание, что дисконт в ценах на российскую и французскую пшеницу сохраняется, сейчас он $12 за тонну, что поддерживает спрос на российское зерно.

"Достаточно серьезно – на 19%, до $270 подорожала пшеница у производителей. В прошлом сезоне это было $160,7 за тонну. Сейчас идет как раз активный период контрактации, спрос на зерно нового урожая достаточно высокий, - сказала Тюрина. - К тому же он поддерживается информацией о том, что в странах ЕС будет засуха. Жара, которая сейчас стоит в Германии, Испании, во Франции, может негативно сказаться на урожае в этих странах. Конечно, это влияет на цены".

Эксперт также сообщила, что пшеницу в июле экспортировали 24 компании против 38 годом ранее.