Европейский инвестиционный банк утвердил для Украины 1,59 млрд евро

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) при поддержке бюджета ЕС утвердил финансирование для Украины в размере 1,59 млрд евро, из которых 1 млрд евро будет предоставлен немедленно. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это будет способствовать сохранению и восстановлению инфраструктуры и основных услуг. Финансирование также укрепит устойчивость Украины и поможет сохранить экономическую стабильность страны", - отметила глава ЕК в соцсети.

По ее словам, это финансирование также поддержит будущие энергетические, транспортные и образовательные проекты.

В пресс-релизе на сайте Еврокомиссии говорится, что финансирование ЕИБ поддерживается гарантиями из бюджета ЕС.

"Это второй пакет поддержки Украины от ЕИБ, разработанный в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. Он следует за пакетом экстренной помощи в размере 668 млн евро, которые полностью выплачены. Как и первое, новое финансирование предлагается на выгодных условиях на длительный срок", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, немедленная финансовая помощь на общую сумму 1,05 млрд евро будет состоять из авансовых выплат по восьми существующим финансовым контрактам, что поможет правительству Украины покрыть первоочередные краткосрочные потребности в финансировании, оказать поддержку стратегическим государственным компаниям, обеспечить ремонт инфраструктуры, возобновить предоставление муниципальных услуг, а также поддержать меры в энергетике в рамках подготовки к отопительному сезону.

Вторая часть пакета предполагает возобновление финансируемых ЕИБ проектов на Украине на общую сумму 540 млн евро.

"Отобранные проекты охватывают энергетику, энергоэффективность, дороги, транспорт, образование и инфраструктуру, а также программы реконструкции. Точные сроки этих выплат будут зависеть от степени продвижения базовых проектов", - говорится в пресс-релизе.