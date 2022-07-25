В ЦБ допустили рост потребительского кредитования в 2022 году в пределах 5%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в РФ в этом году может показать прирост в пределах 5%, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Если говорить про потребительское кредитование, то здесь просадка была больше ожидаемо в апреле-мае, но в июне мы тоже видим активизацию спроса со стороны населения, банки облегчили стандарты выдачи, поэтому рост (в июне) где-то 0,2%, в дальнейшем будет чуть больше. Думаю, по итогам года до 5% стоит ожидать с учетом тех просадок, которые были", - сказал он в видеоролике, опубликованном на сайте ЦБ.

По предварительным данным ЦБ, необеспеченное потребительское кредитование в июне показало прирост на 0,2% после трехмесячного сокращения (-0,4% в мае, - 1,5% в апреле и -1,9% в марте). С одной стороны, активизируется спрос по мере снижения ставок, с другой - банки, отмечая определенную стабилизацию, смягчают требования к заемщикам, заявили в ЦБ.