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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Индикатор бизнес-климата ЦБ в июне вернулся в плюс впервые с февраля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Индикатор бизнес-климата Банка России в июне вернулся в положительную область впервые с февраля. Улучшение показателя обеспечивалось как позитивным характером ожиданий компаний на ближайшую перспективу, так и дальнейшим снижением негатива в оценках текущей ситуации, говорится в комментарии Банка России.

Индикатор бизнес-климата (ИБК) ЦБ отражает фактические, а также ожидаемые изменения в сфере производства и спроса, определяемые на основе оценок предприятий - участников мониторинга относительно динамики показателей в ближайшие три месяца.

ИБК в июне вырос до 0,4 пункта против -1,5 пункта месяцем ранее.

"Оценки текущего делового климата улучшаются второй месяц подряд. Сжатие спроса замедлилось, в производстве продолжается подстройка компаний к новым экономическим условиям", - пишет ЦБ.

"Несмотря на существенные санкционные ограничения, компании ожидают дальнейшего восстановления спроса и объемов выпуска продукции с учетом освоения новых рынков", - сказано в комментарии.

Наиболее уверенное улучшение текущих условий ведения бизнеса отметили предприятия добычи полезных ископаемых. В значительной мере они связывают это с возможностью перенаправить экспорт российских энергоносителей с европейского рынка в другие страны, пишет ЦБ.

Улучшение ожиданий корпоративного сектора особенно заметно в оптовой торговле в условиях укрепления рубля и разрешения параллельного импорта, отмечено в комментарии. У автомобильного ритейла к этим факторам добавился рост предложения машин китайских производителей.

"Вместе с тем негативный характер ожиданий бизнеса в целом еще сохраняется. В большинстве отраслей отмечалось дальнейшее замедление спада производства. Продолжился процесс поиска альтернативных поставщиков и новых заказчиков, идет активная перестройка логистических цепочек. Исключение – транспортировка и хранение, где ситуация остается сложной под влиянием ряда факторов, среди которых нарушение логистики, затруднение трансграничного перемещения грузов, приостановка поставок, а также рост себестоимости перевозок", - говорится в комментарии.

ЦБ РФ
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