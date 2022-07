Фондовый рынок США завершил торги разнонаправленно в преддверии заседания ФРС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги понедельника без единой динамики в преддверии очередного заседания ФРС и публикации отчетностей крупнейших компаний страны.

Заседание Федеральной резервной системы США состоится 26-27 июля. Эксперты в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако рынок также не исключает возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах того, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

В центре внимания также продолжающийся сезон квартальной отчетности. На этой неделе, как ожидается, отчитаются 175 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, включая такие гиганты американской экономики, как Apple Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc.

Рост прибылей компаний S&P 500 составил в среднем 4,8% после публикации отчетностей 21% компаний, согласно данным аналитика FactSet Джона Баттерса.

"Если 4,8% станет реальным ростом (прибылей - ИФ) после завершения сезона, показатель окажется на минимальном уровне с четвертого квартала 2020 года (4%)", - отметил Баттерс. Тем не менее, "68% из уже отчитавшихся сообщили о превысившей прогноз прибыли, и 65% - о выручке выше ожиданий экспертов", добавил аналитик.

Centene Corp., оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, продаст бизнес в Испании и странах Восточной Европы в рамках пересмотра портфеля зарубежных активов. Котировки акций компании выросли на 1%.

Бумаги фармацевтической компании McKesson Corp. подорожали на 1,7% после того, как она приняла решение поднять квартальные дивиденды до 54 центов с 47 центов на акцию.

Капитализация золотодобывающей компании Newmont Corp. упала на 13% после публикации отчетности за второй квартал. Чистая прибыль Newmont сократилась на 41% на фоне роста издержек.

Цена акций производителя товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc. снизилась на 1,4% после публикации изданием The Wall Street Journal сообщения о том, что компания отказывается от части нововведений, адаптированных бывшим СЕО Марком Триттоном, для поддержания платежеспособности.

Американские депозитарные расписки европейской авиакомпании Ryanair Holdings Plc выросли в цене на 6,4% после публикации отчетности за второй квартал.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялось на 0,28% - до 31990,04 пункта.

Акции более половины из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, завершили торги в плюсе. Лидерами роста выступили бумаги Chevron Corp. (+3%), Travelers Cos. Inc. (+2,3%) и Caterpillar Inc. (+1,8%).

Standard & Poor's 500 прибавил 0,13% - до 3966,84 пункта.

И только значение Nasdaq Composite снизилось на 0,43% и составило 11782,67 пункта.