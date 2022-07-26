Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, РТС снизился на 0,3% на открытии торгов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил подъем цен большинства blue chips на улучшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы); индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,6% на фоне ослабления рубля, индекс РТС просел на 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2141,69 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1151,98 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,3%.

Доллар поднялся до 59,07 рубля (+0,96 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+3,3%), "ММК" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Яндекса" (+1,4%), расписки OZON (+1,4%), бумаги "НЛМК" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,6% "префы"), "Роснефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), UC Rusal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный.

В Китае власти готовы расширить меры стимулирования, а нефть получает долгосрочный фактор поддержки благодаря дефициту газа в Европе. Можно ожидать осторожного роста российского рынка, с фокусом внимания инвесторов на бумагах нефти и газа. В отношении рубля можно сказать одно: логика завершилась и начались действия Минфина РФ, полагает аналитик.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, внешний фон во вторник можно назвать неоднородным. Неопределенность с поставками толкает нефтяные цены выше. Инвесторов держат в напряжении новости о новых ограничениях прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонтных работ.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, с началом 2-дневного заседания Федрезерва США волатильность рынков может возрасти. Инвесторы закладывают повышение ставки ФРС на 75-100 б.п., однако важнее будут сигналы, которые даст регулятор по траектории повышения ставки в дальнейшем. Вполне возможно, что глобальные рынки во вторник возьмут паузу в восстановлении и несколько скорректируются.

На рынке акций РФ при отсутствии новых негативных новостей не исключен инерционный рост, однако, чтобы считать его устойчивым, поводов недостаточно. Скорее всего, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2050-2150 пунктов, полагает Соловьев.

В США

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,4% в преддверии очередного заседания ФРС 26-27 июля и публикации отчетностей крупнейших компаний страны.

Эксперты в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 2,25-2,5%, однако рынок также не исключает возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах того, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

На этой неделе, как ожидается, отчитаются 175 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, включая такие гиганты американской экономики, как Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon.com.

В Азии

Во вторник в Азии преобладает рост индексов акций кроме Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8%), умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Экономика Южной Кореи во II квартале выросла на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. По сравнению с первым кварталом 2022 года ВВП страны увеличился на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5% за год и на 0,4% за квартал, сообщает Trading Economics.

В предыдущем квартале ВВП Южной Кореи повысился на 3% в годовом выражении и на 0,6% в поквартальном выражении. Потребительские расходы в апреле-июне подскочили на 3% относительно того же периода годом ранее на фоне роста расходов на товары с ограниченным сроком пользования (одежда и обувь) и на услуги, включая отдых, рестораны и развлечения. Государственные расходы увеличились на 1,1%, в частности за счет увеличения расходов на социальные пособия.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут второй день подряд на фоне опасений относительно ограниченного предложения на глобальном рынке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $106,67 за баррель (+1,5% и +1,9% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $98,05 за баррель (+1,4% и +2,1% накануне).

Сдерживающим фактором для роста цен остается беспокойство по поводу состояния мировой экономики. Свежие статистические данные из США и Европы указывают на замедление экономической активности в этих регионах, в то время как Китай едва избежал экономического спада во втором квартале, пишет Trading Economics.

Тем временем канадская TC Energy возобновила работу нефтепровода Keystone Pipeline System, идущего из Канады в США, которая была приостановлена в середине июля, говорится в сообщении компании.