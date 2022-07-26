Пассажирооборот "Аэрофлота" во II квартале на ВВЛ вырос на 23,7% по сравнению с 2021 годом
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" на внутренних воздушных линиях во II квартале увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщила компания.
Пассажирооборот (по 6 месяцам) увеличился на 3,7%; на внутренних линиях - увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
Также компания сообщила, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" во II квартале 2022 года сократился в годовом выражении на 22%, до 8,7 млн человек.
На внутренних линиях показатель упал на 17%, до 8 млн человек, на международных - на 58%, до 653 тыс. пассажиров.
|Апрель
|Май
|Июнь
|Итого
|Пассажиропоток, тыс. человек
|2 177,8
|2 746,8
|3 756,1
|8 680,6
|Изменение к 2021 году
|(27,9%)
|(23,5%)
|(17,9%)
|(22,4%)
|Пассажирооборот, млн ккм
|4 999,2
|6 463,5
|9 021,0
|20 483,7
|Изменение к 2021 году
|(20,4%)
|(14,6%)
|(8,8%)
|(13,7%)
|Занятость кресел, %
|82,6%
|81,0%
|86,4%
|83,7%
|Изменение к 2021 году
|4,6 п.п.
|5,2 п.п.
|6,5 п.п.
|5,6 п.п.
За I полугодие пассажиропоток группы уменьшился на 7%, до 17,2 млн пассажиров, в том числе на внутренних маршрутах - на 8,5%, до 14,7 млн человек, на международных - на 0,2%, до 2,5 млн.
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла за 6 месяцев более 7,9 млн человек (-5% г/г), "Победа" - 5,6 млн (-13%), "Россия" - 3,7 млн (-3%).
Пассажиропоток всех российских авиакомпаний в I полугодии снизился на 9% из-за ограничений полетов на юге страны, сообщал ранее глава Минтранса Виталий Савельев.
В последний раз "Аэрофлот" раскрывал операционные результаты за март 2022 года: тогда пассажиропоток группы на фоне введенных против РФ санкций упал на 20% г/г, до 2,2 млн человек.