Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Пассажирооборот "Аэрофлота" во II квартале на ВВЛ вырос на 23,7% по сравнению с 2021 годом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" на внутренних воздушных линиях во II квартале увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщила компания.

Пассажирооборот (по 6 месяцам) увеличился на 3,7%; на внутренних линиях - увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года

Также компания сообщила, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" во II квартале 2022 года сократился в годовом выражении на 22%, до 8,7 млн человек.

На внутренних линиях показатель упал на 17%, до 8 млн человек, на международных - на 58%, до 653 тыс. пассажиров.

Апрель Май Июнь Итого
Пассажиропоток, тыс. человек 2 177,8 2 746,8 3 756,1 8 680,6
Изменение к 2021 году (27,9%) (23,5%) (17,9%) (22,4%)
Пассажирооборот, млн ккм 4 999,2 6 463,5 9 021,0 20 483,7
Изменение к 2021 году (20,4%) (14,6%) (8,8%) (13,7%)
Занятость кресел, % 82,6% 81,0% 86,4% 83,7%
Изменение к 2021 году 4,6 п.п. 5,2 п.п. 6,5 п.п. 5,6 п.п.

За I полугодие пассажиропоток группы уменьшился на 7%, до 17,2 млн пассажиров, в том числе на внутренних маршрутах - на 8,5%, до 14,7 млн человек, на международных - на 0,2%, до 2,5 млн.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла за 6 месяцев более 7,9 млн человек (-5% г/г), "Победа" - 5,6 млн (-13%), "Россия" - 3,7 млн (-3%).

Пассажиропоток всех российских авиакомпаний в I полугодии снизился на 9% из-за ограничений полетов на юге страны, сообщал ранее глава Минтранса Виталий Савельев.

В последний раз "Аэрофлот" раскрывал операционные результаты за март 2022 года: тогда пассажиропоток группы на фоне введенных против РФ санкций упал на 20% г/г, до 2,2 млн человек.

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

Газ в Европе перевалил за $2000/тыс. куб. м в ожидании сокращения прокачки по СП1

Рубль сильно упал к доллару и евро в начале торгов

Рубль сильно упал к доллару и евро в начале торгов

DPA сообщило о согласовании странами ЕС плана по сокращению потребления газа

DPA сообщило о согласовании странами ЕС плана по сокращению потребления газа

Глава Минэкономики Германии призвал готовиться к ухудшению ситуации с обеспечением газом

Средства населения в банках РФ в июне увеличились на 555 млрд рублей

Средства населения в банках РФ в июне увеличились на 555 млрд рублей

Цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о выбытии мощностей СП1

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });