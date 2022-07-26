Пассажирооборот "Аэрофлота" во II квартале на ВВЛ вырос на 23,7% по сравнению с 2021 годом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" на внутренних воздушных линиях во II квартале увеличился на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщила компания.



Пассажирооборот (по 6 месяцам) увеличился на 3,7%; на внутренних линиях - увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года

Также компания сообщила, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" во II квартале 2022 года сократился в годовом выражении на 22%, до 8,7 млн человек.

На внутренних линиях показатель упал на 17%, до 8 млн человек, на международных - на 58%, до 653 тыс. пассажиров.

Апрель Май Июнь Итого Пассажиропоток, тыс. человек 2 177,8 2 746,8 3 756,1 8 680,6 Изменение к 2021 году (27,9%) (23,5%) (17,9%) (22,4%) Пассажирооборот, млн ккм 4 999,2 6 463,5 9 021,0 20 483,7 Изменение к 2021 году (20,4%) (14,6%) (8,8%) (13,7%) Занятость кресел, % 82,6% 81,0% 86,4% 83,7% Изменение к 2021 году 4,6 п.п. 5,2 п.п. 6,5 п.п. 5,6 п.п.

За I полугодие пассажиропоток группы уменьшился на 7%, до 17,2 млн пассажиров, в том числе на внутренних маршрутах - на 8,5%, до 14,7 млн человек, на международных - на 0,2%, до 2,5 млн.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла за 6 месяцев более 7,9 млн человек (-5% г/г), "Победа" - 5,6 млн (-13%), "Россия" - 3,7 млн (-3%).

Пассажиропоток всех российских авиакомпаний в I полугодии снизился на 9% из-за ограничений полетов на юге страны, сообщал ранее глава Минтранса Виталий Савельев.

В последний раз "Аэрофлот" раскрывал операционные результаты за март 2022 года: тогда пассажиропоток группы на фоне введенных против РФ санкций упал на 20% г/г, до 2,2 млн человек.