Совет директоров Nexters покинут Таврин и один из основателей компании

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров компании-разработчика игр Nexters пройдет 26 августа, говорится в ее материалах.

Повестка собрания, в частности, включает избрание обновленного состава совета директоров.

Среди предлагаемых к избранию кандидатов отсутствуют Иван Таврин (Nexters объединился с одним из его SPAC - ИФ), сооснователь Nexters Борис Герцовский и один из акционеров компании Игорь Бухман (владеет долей через Everix Investments Limited вместе с братом Дмитрием Бухманом). Они входили в совет директоров компании с момента выхода Nexters на американскую биржу Nasdaq летом 2021 года.

Новыми директорами совета могут стать Мари Холив, которая в течение 20 лет входит в совет директоров различных компаний в областях СМИ, технологий и др., топ-менеджер Whirlpool Ольга Лоскутова и Таль Шохам, имеющий большой опыт работы в области гейминга.

Также акционерам предлагается переизбрать двух действующих директоров – независимого члена совета директоров Rakuten Games Эндрю Шеппарда и бывшего члена набсовета Сбербанка Натали Брагински Мунье.

Помимо этого, в совет директоров войдут Дмитрий Бухман и CEO компании Андрей Фадеев. Согласно материалам Nexters, они выдвигаются и назначаются ключевыми акционерами компании, то есть Everix братьев Бухманов, а также основателями компании – Борисом Герцовским и Андреем Фадеевым.

Nexters не имеет контролирующего акционера: у Everix Investments Limited – около 37,8%, а Фадеев и Герцовский владеют около 20,2%.