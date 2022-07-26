Курс доллара поднялся выше 60 руб.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник вечером. При этом курс доллара поднялся выше 60 руб., евро - выше 61 руб. впервые с 11 июля.

Курс доллара США составил 60,0425 руб./$1 в 18:16 МСК, что на 1,9325 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,02 руб./EUR1, подорожав на 1,805 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,88 рубля - до 60,48 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах, обновив двухнедельный минимум в условиях уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат месяца. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Кроме того, давление на рубль оказывает общемировое снижение интереса инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы по ставке, которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.