Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Курс доллара поднялся выше 60 руб.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник вечером. При этом курс доллара поднялся выше 60 руб., евро - выше 61 руб. впервые с 11 июля.

Курс доллара США составил 60,0425 руб./$1 в 18:16 МСК, что на 1,9325 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,02 руб./EUR1, подорожав на 1,805 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,88 рубля - до 60,48 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах, обновив двухнедельный минимум в условиях уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения пика налоговых выплат месяца. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Кроме того, давление на рубль оказывает общемировое снижение интереса инвесторов к риску перед заседанием Федеральной резервной системы по ставке, которое пройдет 26-27 июля. Аналитики в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако также не исключают возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах о том, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

доллар евро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

"Мосбиржа" с 8 августа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

Цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Курс доллара поднимался выше 61 рубля

Цена газа в Европе превысила $2100/тыс. куб. м в ожидании сокращения поставок по "СП-1"

Цена газа в Европе превысила $2100/тыс. куб. м в ожидании сокращения поставок по "СП-1"

Кабмин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

Кабмин поручил передать "Зарубежнефти" доли Equinor и TotalEnergies в Харьягинском СРП

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

МВФ ожидает падение ВВП России в 2022 году на 6%

McDonald's списал $1,2 млрд из-за продажи бизнеса в России

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

Конкуренция за поставки СПГ в мире усилилась

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });