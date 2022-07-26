"Магнит" решил активнее осваивать рынок рекламы

Компания начала предоставлять свои медийные возможности для всех рекламодателей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Магнит", второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России, сообщил, что намерен активнее осваивать рынок рекламы, опираясь на опыт зарубежных розничных гигантов. Компания начала предоставлять свои медийные возможности для всех рекламодателей.

Как отметил через пресс-службу директор по маркетингу розничной сети "Магнит" Павел Локшин, за последние полгода отечественный рекламный рынок заметно изменился.

"Ограничения в работе крупнейших традиционных цифровых площадок создали дефицит рекламного инвентаря на рынке. Мы в "Магните" много лет создавали комплексную систему коммуникации с покупателями для себя и своих поставщиков, и сегодня готовы открыть ее для всего рынка. Ежедневно к нам в магазины приходит 15 млн покупателей, ежемесячная аудитория наших медиаканалов превышает 60 млн человек, что сравнимо с аудиторией крупнейших ТВ-каналов", - сказал он.

"До сих пор "Магнит" использовал рекламный инвентарь для реализации собственных коммуникационных проектов либо для продвижения брендов поставщиков. Общий доступный охват медийных каналов ритейлера сегодня превышает 60 млн человек, - говорится в пресс-релизе. - Теперь всем рекламодателям, независимо от наличия их ассортимента на полках "Магнита" или "Дикси", будут доступен весь рекламный инвентарь компании".

В частности, партнеры смогут использовать in-store цифровое оборудование, в том числе 5 600 цифровых экранов, установленных в 1 300 торговых точках, а также радио для покупателей, работающее в 600 магазинах. Оба канала объединены в единую цифровую систему медиа-контента. "Магнит" также откроет для партнеров новые рекламные форматы в своих мобильных приложениях для покупателей и на сайтах, общая ежемесячная аудитория (MAU) которых превышает 10 млн пользователей.

В пресс-релизе отмечается, что трансформация ритейла в медиаплощадки - уже достаточно зрелый процесс на мировом рынке. Компания приводит в пример Amazon, рекламная выручка которого в прошлом году выросла на 30%, до $31 млрд, и составляет более 7% в общих доходах.

"Развитие собственного диджитал-инвентаря, инструментов по работе с клиентскими данными позволила и традиционным офлайн-ритейлерам активно включиться в этот процесс. Такие розничные гиганты, как Walmart, Target и Kroger начали развивать это направление еще несколько лет назад, приобретая медиа-агентства, организовывая внутренние ad-tech команды и даже специализированные дочерние компании (Walmart Connect). Результаты более чем внушительные: от $1 до $3 млрд привлеченных медиабюджетов ежегодно", - говорится в пресс-релизе "Магнита".

На конец марта под управлением компании было 26 605 магазинов.