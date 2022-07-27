FESCO заинтересована стать партнером РЖД по "РЖД Бизнес Активу" в случае его продажи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO заинтересована стать партнером ОАО "РЖД" по ее структуре "РЖД Бизнес Актив".

"Нам ничего неизвестно о таких планах (продажи "РЖД-БА" - ИФ), мы поддерживаем конструктивные деловые отношения с РЖД и его дочерними компаниями, в том числе с "Бизнес Активом". Если РЖД примут решение о продаже части "Бизнес Актива", нам было бы интересно стать их партнерами в этом проекте", - сообщает FESCO.

Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила, что дочерняя структура РЖД - "РЖД логистика" (РЖДЛ) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора "РЖД БА". Об этом изданию заявили два источника среди крупных операторских компаний, а представитель РЖД подтвердил поиск инвесторов, не уточнив, с кем ведутся переговоры.

По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость сделки, по его информации, составляет 3,5 млрд руб. за 50% плюс 1 акция в "РЖД БА". "Сделка находится в стадии завершения", - сказал он. Поскольку контейнерный оператор не является прямой "дочкой" РЖД, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии, добавил источник, близкий к РЖД.

По данным собеседника газеты, предполагаемые покупатели – это инвесткомпания "Енисей капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова. По словам другого собеседника, на долю претендует "Иртыш капитал" Абрамова.

Привлечение инвестора в капитал "РЖД БА" – логичный шаг для обеспечения инвестиционных планов быстрорастущей компании, сказал представитель РЖД. По итогам первого года работы в 2021 г. компания заняла 3% российского рынка контейнерных перевозок, а по итогам I квартала 2022 г. – 4,5% рынка и продолжает динамично развиваться, конкурируя с крупнейшими игроками рынка, включая "Трансконтейнер", отмечает он.

Сейчас у "РЖД БА" в управлении 4250 фитинговых платформ. В 2021 г. объем перевозок компании составил 200 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), в планах на 2022 г. было увеличение этого объема в 2 раза. Выручка 2021 г. составила 8,07 млрд руб., чистая прибыль - 2,84 млн руб. Компания была учреждена в ноябре 2020 г. – почти через год после того, как РЖД продали своего контейнерного оператора "Трансконтейнер". Покупателем его контрольного пакета (50% плюс 2 акции) стала ГК "Дело" Сергея Шишкарева, заплатив на аукционе 60,3 млрд руб.

25 марта 2020 г. завершился срок оферты, в рамках которой миноритарные акционеры "Трансконтейнера" - "Енисей капитал" (25,1%) и ВТБ (24,5%) предъявили к выкупу 6,897 млн акций (49,64%). Общая стоимость актива составила 120 млрд руб. Создание нового конкурента на контейнерном рынке – "РЖД БА" – беспокоило его участников, в том числе нового владельца "Трансконтейнера".

В ноябре 2020 г. Шишкарев говорил в интервью "Коммерсанту", что такой шаг менее чем через год после приватизации "Трансконтейнера" "нарушает дух договоренностей, которые обсуждались на этапе подготовки и проведения конкурса по продаже его контрольного пакета, включая неизменность базовых условий рынка контейнерных перевозок в среднесрочной перспективе".

Еще один источник в операторской компании сказал "Ведомостям", что актив сейчас "на минимуме" из-за падения объемов перевозок, поэтому решение о передаче контроля, на его взгляд, выглядит логичным.

По данным рейтинговой службы НРА, транзитный поток груженых контейнеров через территорию России за первое полугодие 2022 г. снизился на 22% (до 367 тыс. TEU). Это "добавляет нервозности владельцам платформ", поэтому логика продажи компании в текущих условиях понятна, полагает управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

По мнению представителя группы "Дело", причина продажи может быть в необходимости привлечения инвестора для развития компании, а не в убыточности, так как для недавно созданной компании на период окупаемости инвестиций плановая убыточность является нормальным явлением. Про саму сделку в компании не слышали.

По словам собеседника издания в логистической компании, РЖД не должны обладать собственным оператором, так как это неизбежно приводит к появлению у них преференций относительно остальных участников рынка. "В текущих условиях не вижу ничего плохого в адресной продаже. Круг потенциальных покупателей можно пересчитать по пальцам одной руки", - отметил он.

Но не все на рынке согласны с такой точкой зрения. По мнению представителя "Дела", привлечение инвестора через открытый аукцион было бы оптимальным способом найти деньги для развития "РЖД БА". "Если бы такой аукцион был объявлен, мы бы серьезно рассмотрели возможность участия в нем, поскольку заинтересованы в развитии контейнерного рынка и дальнейшей контейнеризации грузовой базы в тесной координации с РЖД", - сказал он изданию. Компания считает, что если продажа будет адресной, необходимо тщательно проанализировать достигнутые договоренности между покупателем и продавцом, в том числе на предмет возможных преференций, и после этого делать выводы.

"Следует отметить, что доля группы компаний "Дело" на рынке контейнерных перевозок в РФ оценивается более чем в 40%, поэтому, учитывая текущие и плановые целевые показатели деятельности "РЖД БА", приобретение ГК "Дело" акций компании потенциально может повлечь негативные последствия для состояния конкуренции на рынке", - сказал в свою очередь представитель госмонополии, пишет газета.

Логика привлечения "Енисей капитала" и "Иртыш капитала" в "РЖД БА" вполне очевидна, потому что они были партнерами с РЖД и раньше, считает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Эти компании и сейчас активно взаимодействуют с "РЖД БА" - в частности, "Иртыш капитал" взял в лизинг у "ВТБ лизинга" фитинговые платформы и передает их в аренду РЖД БА, отмечает он.

"Поскольку компании и так уже плотно интегрированы, в случае продажи какому-то другому партнеру сделка была бы очень сложной с экономической точки зрения, потому что пришлось бы расторгать те же договоры аренды", - полагает эксперт.

По его мнению, сделка едва ли повлияет на рынок контейнерных перевозок, потому что "РЖД БА" и так находится среди крупных игроков. Учитывая те параметры парка, которые есть у "РЖД БА", 3,5 млрд руб. за контроль в активе - это справедливая стоимость, считает Бурмистров.