Процедура банкротства ЗК "Настюша" продлена до февраля 2023 года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 25 июля продлил процедуру банкротства ООО "Зерновая компания "Настюша" на шесть месяцев.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, следующий отчет конкурсного управляющего компании Антона Никеева суд назначил на 17 февраля 2023 года.

"Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года, в отношении нее открыто конкурсное производство.

Арбитражный суд Москвы в начале июня 2018 года признал несостоятельным (банкротом) экс-гендиректора "Настюши" Игоря Пинкевича.

19 декабря 2018 года суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего "Настюши" о привлечении Пинкевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суд тогда приостановил рассмотрение вопроса о размере субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

В реестр кредиторов бизнесмена включены требования на 9,8 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами являются Россельхозбанк (4,81 млрд рублей) и ООО "ЗК "Настюша" (2,29 млрд рублей).

Пинкевичу – экс-гендиректору и совладельцу ЗК "Настюша" – принадлежит 35,5% в капитале ЗК "Настюша". Такая же доля находилась во владении Людмилы Пинкевич (жена Пинкевича, ранее занимала должность замгендиректора компании - ИФ), еще 29,9% – у ЗАО "Юниторг".

Арбитражный суд Москвы 12 ноября 2018 года признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве дочери Пинкевича – Анастасии. Суд ввел в отношении нее процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил в ее реестр кредиторов долг перед компанией в размере 18,8 млн рублей. 5 июля 2019 года суд признал ее банкротом.

19 декабря 2018 года суд решил взыскать с Анастасии Пинкевич около 180 млн рублей в конкурсную массу компании.

Суд тогда по заявлению конкурсного управляющего "Настюши" Никеева признал недействительными сделками действия "Настюши" по выплате Людмиле Пинкевич заработной платы в размере 179,9 млн рублей "как суммы, выплаченной сверх положенной к выплате".

В связи с тем, что Людмила Пинкевич умерла в апреле 2018 года, данная сумма подлежит взысканию с ее единственного наследника – Анастасии Пинкевич.

Арбитражный суд Москвы в конце сентября 2020 года по заявлению конкурсного управляющего ЗК "Настюша" привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам должника еще одного экс-гендиректора компании Ярослава Вараву. Суд тогда приостановил рассмотрение вопроса об установлении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

В июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве бывшего главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Московского округа 30 июля подтвердил законность этого решения. Верховный суд РФ 26 октября 2020 года отказал Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года по заявлению "Настюши" признал Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Размер заявленных требований к Ананьеву составляет, по данным картотеки суда, 283,3 млрд рублей. При этом 5,1 млрд рублей из суммы долга уже включены в реестр кредиторов.

ЗК "Настюша" входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются признанные банкротами "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".

Крупнейшими кредиторами являются АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (44,7%), ООО "ААА Консортиум" (26,1%) и Россельхозбанк (16,56%). Балансовая стоимость имущества ЗК "Настюша", согласно отчету конкурсного управляющего, на 31 декабря 2016 года составляла 24,6 млрд рублей, но его инвентаризация не проводилась.