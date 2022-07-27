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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

ФАС оштрафовала металлотрейдеров на 1,7 млрд рублей за картельный сговор

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала металлотрейдеров на 1,7 млрд рублей. Семь компаний заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на металл на торгах, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, в декабре 2021 года ФАС признала АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо" нарушившими антимонопольное законодательство.

"Компании вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласованно в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,696 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Решение ФАС и материалы по делу направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет, отмечает антимонопольная служба.

ФАС
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