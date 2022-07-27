Сальдированная прибыль предприятий РФ в мае выросла на треть

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-мае 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 14 трлн 590,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата.

В мае сальдированная прибыль российских предприятий составила 3 трлн 151,2 млрд рублей, что на 31% превышает аналогичный показатель прошлого года (2 трлн 407,5 млрд рублей), следует из данных статистического ведомства.

Всего в январе-мае 2022 г. 39,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 17 трлн 947,9 млрд рублей, что на 61,2% превышает значение предыдущего года; убыток - 16,8 тыс. организаций на сумму 3 трлн 357,7 млрд рублей, что в 2,3 раза выше значения января-мая 2021 года.

Доля организаций, получивших прибыль в январе-мае 2022 г., составила 70,1% (в январе-мае 2021 г. - 69,6%). При этом значительное увеличение доли прибыльных организаций в январе-мае 2022 г. по сравнению с январем-маем 2021 г. отмечается в деятельности железнодорожного транспорта: междугородных и международных пассажирских перевозок.

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла в январе-мае этого года на 43,9% и составила 3 трлн 134,9 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился на 11,8% - до 1 трлн 507,3 млрд рублей.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль в январе-мае составила 4 трлн 634,3 млрд рублей (рост в 1,52 раза).

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль составила 3 трлн 808,2 млрд рублей (рост в 1,82 раза).

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам пяти месяцев 2022 года достигла 356,6 млрд рублей (рост на 41,7%), в строительстве - 198,6 млрд рублей (рост в 2,2 раза), в сфере транспортировки - 524,7 млрд рублей (рост на 25,3%).

Высокая доля прибыльных организаций и значительный рост объема сальдированного финансового результата по итогам января-мая 2022 г. наблюдается в Санкт-Петербурге, Вологодской, Иркутской областях и Красноярском крае.

Как сообщалось, в целом за 2021 год сальдированная прибыль предприятий РФ выросла в 2,6 раза - до 29 трлн 649,8 млрд рублей.

Розничная торговля

Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в мае 2022 года сократилась вдвое по сравнению с предыдущим месяцем - до 36,6 млрд рублей с 77,9 млрд рублей в апреле этого года, следует из данных Росстата.

В январе-мае сальдированная прибыль розницы составила 276,4 млрд рублей, что на 31,8% больше, чем годом ранее.

Сальдированная прибыль организаций оптовой торговли за пять месяцев выросла в 1,9 раза, до 3 трлн 272,9 млрд рублей. Показатель за май составил 479,1 млрд рублей против 1 трлн 169,9 млрд рублей в апреле.

Доля прибыльных организаций оптовой и розничной торговли по итогам января-мая составила 82,7%, убыточных - 17,3% (годом ранее - 81,2% и 18,8% соответственно).