Грузооборот транспорта в России снизился в июне на 5,8% в годовом измерении

Грузооборот авиатранспорта упал почти в шесть раз

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Грузооборот транспорта в России снизился в июне 2022 года на 5,8% в годовом исчислении, до 440,2 млрд т-км, говорится в материалах Росстата.

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 2,7%, до 209,1 млрд т-км, автомобильного - снизился на 0,1%, до 24,6 млрд т-км, морского - вырос на 13,1%, до 3,4 млрд т-км, внутреннего водного - вырос на 3,3%, до 9 млрд т-км, воздушного (транспортная авиация) - упал почти в шесть раз, до 0,1 млрд т-км, трубопроводного - снизился на 9,8%, до 194 млрд т-км.

В I полугодии 2022 года грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 2 трлн 809,9 млрд т-км (+0,5% к январю-июню 2021 года), в том числе железнодорожного - 1 трлн 319,6 млрд т-км (+1,2%), автомобильного - 136,1 млрд т-км (+1,8%), морского - 19,9 млрд т-км (+2,8%), внутреннего водного - 24,9 млрд т-км (-0,3%), воздушного - 1,8 млрд т-км (снижение в 2,3 раза), трубопроводного - 1 трлн 307,5 млрд т-км (-0,1%).