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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Суточная добыча нефти без конденсата в России в июне выросла на 5,7% к маю

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России с учетом газового конденсата в июне 2022 года увеличилась по сравнению с июнем 2021 года на 2,7%, составив 43,8 млн т, сообщил Росстат. По сравнению с маем 2022 года рост добычи составил 1,5%.

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в июне 2022 года составила 1,46 млн т, что на 4,8% выше уровня мая. За I полугодие 2022 года ее добыто 263 млн т, что на 3,3% больше, чем за январь-июнь 2021 года.

Производство нефти без газового конденсата составило в июне 2022 года 40,7 млн т, что больше показателей как июня 2021 года, так и мая 2022 года, на 2,3%, отмечает Росстат.

Таким образом, среднесуточная добыча нефти в июне в России составила 1,36 млн т, что при коэффициенте баррелизации в 7,22 (меняется в зависимости от сорта нефти) дает 9,8 млн б/с. В мае 2022 года показатель составлял 1,28 млн т/сут, таким образом рост в июне составил 5,7%.

По условиям соглашения ОПЕК+ Россия вправе добывать в июне 10,663 млн баррелей нефти в сутки (без учета конденсата). Таким образом, отставание от квоты - 0,87 млн б/с.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что в июне Россия добывала в среднем 9,9 млн б/с нефти по сравнению с 10,2 млн б/с в феврале и 9 млн б/с в марте-апреле.

Министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что добыча нефти с конденсатом в стране в первом полугодии выросла на 3,4% к тому же показателю 2021 года.

Росстат ОПЕК Александр Новак Минэнерго Николай Шульгинов
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