Страховщиков обяжут объяснять клиентам суть полисов добровольного страхования

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал указание Банка России о новом порядке информирования потребителей при заключении договоров добровольного страхования, сообщил регулятор. Документ вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

В соответствии с этим указанием, при заключении договора страхования страховщик должен будет предоставлять потребителю в кратком и понятном виде "выжимку" из которой ясно видны его основные условия. Они называются ключевыми информационными документами (КИД). В них, в том числе должна быть кратко изложена информация об условиях договора - страховом покрытии и исключениях из него, территории страхования, сроках и сумме возврата страховой премии при досрочном расторжении договора, основания для отказа в выплате, срок подачи заявления на выплату, информация о досудебном урегулировании споров, поясняет ЦБ.

"Указание ЦБ о требованиях к КИДам в добровольном страховании рисков потребителей зарегистрировал Минюст России. Новые требования должны будут соблюдаться страховщиками при заключении договоров добровольного страхования, за исключением инвестиционного (накопительного) страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика - правила информирования по этим видам устанавливаются отдельными указаниями", - говорится в сообщении.

КИД позволит потребителям в доступной форме получить необходимую информацию о страховке до заключения договора и выбрать подходящий страховой продукт.