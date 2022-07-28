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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Счетная палата предложила исключить из структуры ФНБ евро, фунты и иены

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата рекомендовала пересмотреть валютную структуру Фонда национального благосостояния, исключив из нее валюты стран, которые вводили антироссийские санкции. Эта рекомендация содержится в отчете по результатам мониторинга формирования, использования и управления средствами фонда в 2020-2021 годах.

В результате сложившейся в 2022 году геополитической ситуации часть средств ФНБ в иностранных валютах (евро, фунты стерлингов и японские иены) на счетах в Банке России были заблокированы в результате санкций ряда иностранных государств в отношении активов ЦБ, напомнила Счетная палата.

Ведомство рекомендовало Минфину с участием Банка России до 29 июля проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного их использования в целях, предусмотренных Бюджетным кодексом. И внести в структуру изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции против РФ.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля размещено 50 млрд 872,4 млн евро, 5 млрд 491,8 млн фунтов стерлингов, 797 млрд 199 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 319,4 млн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, говоря о возможностях сбережения в будущем нефтегазовых доходов, отмечал, что в последующие годы можно сберегать в рублях: "Для бюджетной устойчивости нам не обязательно иметь валюту (в структуре ФНБ - ИФ). Да, валюта была классная в том плане, что играла еще и на курс, и (...) когда цены падали, курс ослаблялся, и наши фнбшные резервы росли, еще больше становилось наших резервов, в этом тоже был контрцикл".

"Сегодня мы тратим ФНБ, тратим рубли, ЦБ эмитирует эти денежные средства, точно так же в условиях, когда доллары и евро недоступны, и даже если когда-то это откроется, не факт, что мы в них сможем что-то сберегать, поскольку это уже рисковый актив, то на нынешнем этапе это вполне можно делать в рублях", - сказал также он.

Рублевые активы, добавил министр, конечно, не так реагируют контрциклически, как доллар и евро. "Тем не менее контрциклическую политику бюджетную мы обязаны проводить, потому что у нас сейчас порядка 40% доходов федерального бюджета формируется за счет нефти и газа. Поэтому сберегать в рублях тоже вариант", - отметил Силуанов.

Помимо этого, в будущем, считает он, можно было бы подумать о накапливании и в юанях: "Поскольку у нас уже значительная часть золотовалютных резервов находится в юанях". "В последующие годы можно подумать, чтобы при реализации бюджетного правила сбережения хранить в юаневых активах", - сказал глава Минфина.

"Торговля сейчас будет больше ориентирована на Восток. В чем хранятся резервы стран? В высоколиквидных активах, которыми были ранее доллар и евро, поскольку сейчас это недоступно, и у нас больше всё ориентируется на китайские рынки, мне кажется, что логика иметь резервы в валюте страны, с которой мы торгуем, есть", - пояснил министр.

Счетная палата ФНБ Банк России Минфин Антон Силуанов
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