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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Международные резервы РФ с 15 по 22 июля выросли на $1,7 млрд

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 22 июля составили $567 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 15 июля международные резервы равнялись $565,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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