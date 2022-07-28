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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Продажи пива в РФ в I полугодии снизились на 2,1%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россияне в первом полугодии купили 314,6 млн декалитров (дал) пива, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

Во втором квартале продажи снизились существеннее – на 7,5%, до 166,8 млн дал.

В Москве продажи пива по итогам полугодия сократились на 2,2%, до 19,5 млн дал, в Санкт-Петербурге – выросли на 5,3%, до 9,6 млн дал.

Любители пива в Южном округе снизили его покупки в первом полугодии на 8,1%, до 27,9 млн дал. На Северном Кавказе продажи снизились на 15,5%, до 4,6 млн дал.

Продажи пивных напитков в первом полугодии выросли на 3,5%, до 42,1 млн дал, во втором квартале снизились на 1,4%, до 22,3 млн дал.

Национальный союз защиты прав потребителей
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