Рубль снизился к доллару и евро по итогам торгов четверга

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль подешевел к бивалютной корзине в связи с уменьшением спроса на рублевую ликвидность по факту завершения последних налоговых выплат месяца.

Курс доллара США составил 60,82 руб./$1 в 19:00, что на 94 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,77 руб./EUR1, подорожав на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 98,3 копейки - до 61,25 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро в четверг в связи с завершением налогового периода месяца по факту уплаты налога на прибыль. Кроме того, участники рынка отыгрывают возможность исключения из структуры Фонда национального благосостояния валют недружественных государств, в том числе доллара и евро.

Счетная палата рекомендовала пересмотреть валютную структуру Фонда национального благосостояния, исключив из нее валюты стран, которые вводили антироссийские санкции. Эта рекомендация содержится в отчете по результатам мониторинга формирования, использования и управления средствами фонда в 2020-2021 годах.

В результате сложившейся в 2022 году геополитической ситуации часть средств ФНБ в иностранных валютах (евро, фунты стерлингов и японские иены) на счетах в Банке России были заблокированы в результате санкций ряда иностранных государств в отношении активов ЦБ, напомнила Счетная палата.

Ведомство рекомендовало Минфину с участием Банка России до 29 июля проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного их использования в целях, предусмотренных Бюджетным кодексом. И внести в структуру изменения, предусматривающие исключение доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции против РФ.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля размещено 50 млрд 872,4 млн евро, 5 млрд 491,8 млн фунтов стерлингов, 797 млрд 199 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 319,4 млн рублей.

Экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли США, обнародованные в четверг. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,4-0,5%. Американский ВВП снизился по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США упал на 1,6%.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы, на котором американский ЦБ повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.), до 2,25-2,5%, и дал понять, что намерен продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что центробанк готов ускорить темпы повышения ставки, если это потребуется, чтобы сдержать инфляцию. При этом он отметил, что в какой-то момент Федрезерву придется замедлить темпы подъема ставки, поскольку экономика США ослабляется.

Нефть

Нефтяные котировки сократили рост вечером в четверг после публикации данных о сокращении американской экономики во втором квартале, усиливших опасения по поводу глобального спроса на топливо.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в четверг составляет $107,63 за баррель, что на 0,95% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,14 за баррель, что на 0,9% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 2,1%, фьючерсы на WTI - на 2,4%.

Согласно опубликованному в среду докладу министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, опубликованные в четверг данные по ВВП США оказались отрицательными второй квартал подряд, следовательно, американская экономика находится в состоянии технической рецессии.

"Однако министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен накануне предложила считать это "необходимым замедлением после роста", а не рецессией. Такую позицию поддержали и другие американские чиновники. Рынки слабо отреагировали на публикацию данных, т.к. этот сценарий рассматривался аналитиками, и многие инвесторы начали готовиться заранее. Денежный рынок уже закладывает вероятность того, что ФРС придется перейти к снижению ставки в первом полугодии 2023 года, несмотря на активное ужесточение денежно-кредитной политики в настоящее время. Доходности по 10-летним трежерис продолжили снижение, начавшееся в середине июня, сразу после публикации упали с 2,79% до 2,65%, индекс доллара DXY снизился с 106,9 до 106,4, показатель широкого рынка S&P 500 отреагировал повышенной волатильностью. Курс российского рубля к доллару США ожидаемо проигнорировал американскую статистику, т.к. рынок РФ сейчас фактически изолирован от западного. Пара "доллар-рубль" сегодня продолжила колебания в широком диапазоне 59,50-61,20 руб./$1 в ожидании подробностей нового бюджетного правила, предложенного Минфином, и в условиях снижения продаж валюты экспортерами после завершения налогового периода", - отмечает Кульков.

"Сейчас участники рынка гадают, когда власти РФ перезапустят бюджетное правило в обновленном формате, и какими будут параметры инструмента воздействия на валютный курс. Ожидания возобновления интервенций держат рубль в тонусе и уже не дадут ему существенно укрепиться. В ближайшей перспективе "доллар-рубль", похоже, будет проторговывать зону 60-61 руб. с последующим переходом к промежуточной цели в районе 65 руб.", - отмечает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 июля на 1,67 копейки, до 60,2031 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,39 копейки, до 61,2171 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 15,3 копейки по отношению к среде и составил 60,263 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 30,51 копейки и составил 60,3857 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 631,064 млн, из которых $1 млрд 425,311 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 205,753 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 4,52 копейки, до 61,1689 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 45,78 копейки, до 61,3105 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 415,904 млн, из которых EUR357,035 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 058,869 млн – на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,43% и 8,45% соответственно. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 3 б.п. - до 8,48% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 5 б.п. - до 8,44% каждая.