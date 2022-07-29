Рынок акций США вырос в четверг, Dow и S&P 500 закрылись на максимумах за семь недель

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, индикаторы Dow Jones и S&P 500 закрылись на максимальных отметках почти за семь недель.

Трейдеры оценивали новую порцию корпоративной отчетности и свежие статистические данные.

Американская экономика во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли США. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 0,5%, консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал подъем на 0,4%.

Инвесторы полагают, что данные могут вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) США в скором времени прекратить цикл агрессивного ужесточения ставок, пишет CNBC.

По итогам прошедшего на этой неделе заседания Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 5 тысяч и составило 256 тысяч человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 261 тысячу, а не 251 тысячу, как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения числа заявок до 250 тысяч.

Акции Qualcomm Inc. подешевели на 4,5%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза, но дал слабый прогноз на фоне снижения потребительского спроса из-за высокой инфляции.

Бумаги Hershey Co. выросли на 2,8%. Американский производитель шоколада отчитался о росте чистой прибыли на 5% во втором финансовом квартале и улучшил годовой прогноз.

Цена акций Comcast Corp. уменьшилась на 9,1%, хотя крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения получил скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка во втором квартале 2022 года.

Акции Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена) подешевели на 5,2%. Компания зафиксировала снижение выручки во втором квартале на фоне уменьшения рекламных доходов.

Рыночная стоимость Etsy Inc. подскочила на 9,9%. Оператор онлайн-площадки для торговли отчитался о превзошедшей прогнозы прибыли во втором квартале, выручка совпала с прогнозами аналитиков.

Бумаги Ford Motor Co. выросли на 6,1%. Американский автопроизводитель во втором квартале 2022 года нарастил чистую прибыль на 19%, а скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Компания подтвердила прогноз на год.

Котировки акций Harley-Davidson Inc. увеличились на 7,8%. Крупнейший американский производитель мотоциклов повысил чистую прибыль и снизил выручку во втором квартале 2022 года, при этом результаты оказались существенно лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги Altria Group уменьшились на 0,2%. Одна из крупнейших табачных компаний мира во втором квартале 2022 года сократила чистую прибыль в 2,4 раза, выручка снизилась на 5,7%.

Акции Pfizer Inc. потеряли 1,6%, хотя компания во втором квартале 2022 года получила скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов рынка благодаря увеличению продаж препаратов для борьбы с COVID-19.

Цена бумаг JetBlue Airways Corp. уменьшилась на 0,4%. Американская авиакомпания заключила соглашение о покупке Spirit Airlines Inc. за $3,8 млрд. Акции Spirit Airlines подорожали на 5,6%.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 1,03% - до 32529,63 пункта.

Standard & Poor's 500 укрепился на 1,21% - до 4072,43 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 1,08% и составил 12162,59 пункта.