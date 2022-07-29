Доллар подешевел до минимума за три недели из-за сомнений в траектории ставок Федрезерва

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Курс доллара к основным мировым валютам снижается в пятницу, поскольку трейдеры начинают пересматривать свои прогнозы относительно дальнейшей траектории ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы, пишет Trading Economics.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается в ходе торгов на 0,5%, обновив минимум за три недели. Более широкий индикатор WSJ Dollar Index потерял 0,3%.

Пара евро/доллар на 9:07 МСК торгуется на уровне $1,0213 по сравнению с $1,0198 на закрытие рынка в четверг, евро прибавляет 0,1%.

Стоимость фунта также растет на 0,1%, до $1,2193 против $1,2178 на закрытие предыдущей сессии.

Тем временем в паре с иеной курс американской валюты падает на 0,9%, до 133,01 иены против 134,25 иены накануне. Иена подскочила до максимума за шесть недель.

Спрос на иену, считающуюся защитным активом, вырос после публикации данных, указавших на неожиданное сокращение американской экономики по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Объем ВВП США в апреле-июне сократился на 0,9% в пересчете на годовые темпы после падения на 1,6% кварталом ранее.

Данные о ВВП были опубликованы на следующий день после того, как Федрезерв повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов. В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о том, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики могут быть замедлены в случае ослабления американской экономики.