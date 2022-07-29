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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:34

Рубль растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, евро, напротив, подрастает на "Московской бирже" в пятницу утром, отыгрывая их движение на глобальном рынке. Рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,75-61,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,75 руб./$1 (-7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 62,0775 руб./EUR1 (+31,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,21 коп. к уровню закрытия 28 июля, до 61,35 рубля.

Доллар при этом оказался на 54,69 коп. выше уровня действующего официального курса, евро – на 86,04 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за движением валют на глобальном рынке. Доллар дешевеет к большинству валют, в том числе к евро после данных о ВВП США за второй квартал, которые оказались хуже прогнозов.

Экономика США во втором квартале сократилась на 0,9% в пересчете на годовые темпы, показали предварительные данные министерства торговли, обнародованные в четверг. Аналитики в среднем ожидали роста на 0,4-0,5%.

Американский ВВП снизился по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. В первом квартале ВВП США упал на 1,6%.

Инвесторы полагают, что данные могут вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) США в скором времени прекратить цикл агрессивного ужесточения ставок, пишет CNBC.

По итогам прошедшего на этой неделе заседания Федрезерв ожидаемо повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, и подтвердил, что ожидает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что центробанк не исключает более сильного повышения ставки в будущем, если поступающие данные будут располагать к этому. В то же время он дал оптимистичную оценку состоянию американской экономики, отметил, что она не находится в рецессии и есть основания ждать сильных показателей во втором полугодии.

Нефтяные котировки перешли к росту утром в пятницу после снижения на данных о ВВП США за второй квартал.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 в пятницу составляет $102,76 за баррель, что на 0,91% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,51 за баррель, что на 1,13% выше итогового значения предыдущей сессии.

Московская биржа
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