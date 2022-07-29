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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Министерствам поручено к 1 августа найти деньги на выпуск преформ для оптоволокна

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры, Минфину и Минпромторгу к 1 августа изыскать средства для создания платформы полного цикла по производству стеклянных преформ для производства оптоволоконного кабеля в России сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера.

Первыми о таком поручении сообщили "Известия" со ссылкой на материалы правительства. По данным газеты, министерства должны в рамках подготовки проекта закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" изыскать источники финансирования для докапитализации "Роснано", которое является совладельцем российского производителя оптоволокна АО "Оптиковолоконные системы".

В аппарате вице-премьера подтвердили эту информацию и отметили, что в правительстве пристально следят за ситуацией.

Там отметили, что сейчас в России есть только один уникальный завод по производству оптического волокна в стране, он расположен в Саранске и принадлежит "Роснано".

"В текущих условиях очевидно, что потребление оптики выросло. С рынка ушли иностранные поставщики и это - шанс развить собственное производство на полную мощность. Именно для этого необходимо определить источники финансирования всего цикла производства - от создания преформ, до производства оптического волокна и оптоволоконного кабеля для российских сетей связи", - пояснили в аппарате вице-премьера.

"Интерфакс" направил запросы в пресс-службы Минцифры и Минпромторга.

Роснано Дмитрий Чернышенко Минцифры Минпромторг Минфин Саранск
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