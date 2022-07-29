"Полюс" закрыл программу buyback, которой почти не успел воспользоваться

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Полюс" завершил программу buyback, запущенную в конце января, сообщила компания.

Программа действовала полгода и была рассчитана на сумму до $200 млн или на объем до 1,4% уставного капитала. Но "Полюс" фактически пользовался ей всего два дня – 28 февраля и 1 марта, выкупив 0,05% акций. На тот момент стоимость такого пакета на "Московской бирже" составляла около 0,7 млрд рублей.

Использовать выкупленные в рамках buyback бумаги "Полюс" намеревался для общих корпоративных целей, в том числе для долгосрочных программ мотивации менеджмента.

На данный момент менеджменту "Полюса" принадлежит 0,93% акций компании, казначейский пакет составляет 0,47%. Крупнейшими акционерами золотодобытчика являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%). Free float 22,26%.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.