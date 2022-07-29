Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Полюс" закрыл программу buyback, которой почти не успел воспользоваться

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "Полюс" завершил программу buyback, запущенную в конце января, сообщила компания.

Программа действовала полгода и была рассчитана на сумму до $200 млн или на объем до 1,4% уставного капитала. Но "Полюс" фактически пользовался ей всего два дня – 28 февраля и 1 марта, выкупив 0,05% акций. На тот момент стоимость такого пакета на "Московской бирже" составляла около 0,7 млрд рублей.

Использовать выкупленные в рамках buyback бумаги "Полюс" намеревался для общих корпоративных целей, в том числе для долгосрочных программ мотивации менеджмента.

На данный момент менеджменту "Полюса" принадлежит 0,93% акций компании, казначейский пакет составляет 0,47%. Крупнейшими акционерами золотодобытчика являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%). Free float 22,26%.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 8 июля, доллар - выше 62 руб. впервые с 11 июля

"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа

"АвтоВАЗ" собрался вернуть полный режим работы с 15 августа

Инфляция в еврозоне в июле вновь обновила рекорд, составив 8,9%

Инфляция в еврозоне в июле вновь обновила рекорд, составив 8,9%

РФ к 28 июля собрала на 11 млн т зерна меньше, чем на аналогичную дату прошлого года

РФ к 28 июля собрала на 11 млн т зерна меньше, чем на аналогичную дату прошлого года

Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания

Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания

Рынок акций США вырос в четверг, Dow и S&P 500 закрылись на максимумах за семь недель

Рынок акций США вырос в четверг, Dow и S&P 500 закрылись на максимумах за семь недель

Агротуризм становится драйвером туриндустрии на черноморских курортах. Обзор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });