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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 8 июля, доллар - выше 62 руб. впервые с 11 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Евро и доллар США уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем. При этом курс евро поднялся выше 63 руб. впервые с 8 июля, доллар США торгуется выше 62 руб. впервые с 11 июля.

Рост обеих валют обусловлен завершением календарного укрепления рубля из-за пика налогового периода месяца и активным закрытием позиций перед выходными днями.

Курс доллара США составил 62,05 руб./$1 в 14:30 по московскому времени, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,48 руб./EUR1, подорожав на 1,72 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,45 рубля - до 62,97 рубля.

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