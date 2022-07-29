ЦБ выявил манипулирование облигациями "Гарант-инвеста"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования рынком на торгах облигациями ФПК "Гарант-Инвест" с 23 августа 2019 года по 30 сентября 2020 года с использованием розничных счетов физлиц третьими лицами без их ведома. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

"Манипулирование рынком представляло собой системное совершение серий взаимных сделок по счетам физлиц в устойчивых парах контрагентов с однотипным торговым поведением. Заключение сделок по счетам физлиц обеспечивалось скоординированной подачей встречных заявок, имеющих идентичные параметры цены и сопоставимый объем, с небольшой разницей во времени их выставления. По счетам физлиц регулярно совершались многократные операции купли-продажи облигаций в течение торгового дня, которые заведомо не могли дать положительный финансовый результат", - говорится в сообщении.

Такие операции занимали значительную долю в объеме торгов, не имели очевидной экономической целесообразности и приводили к существенным отклонениям параметров торгов этими облигациями, считает регулятор.

Договоры о брокерском обслуживании с физлицами в подавляющем большинстве случаев были заключены дистанционно через сайты или приложения профучастников рынка ценных бумаг по процедуре упрощенной идентификации.

ЦБ сделал вывод о наличии признаков совершения операций с облигациями из единого центра принятия решений третьими лицами, использовавшими счета физлиц без их ведома.

Чтобы не допускать дальнейшего неправомерного использования счетов физлиц Банк России направил биржам предписания приостановить по ним торговлю. Также ЦБ рекомендовал профучастникам обращать особое внимание на совершаемую по этой схеме нестандартную торговую активность клиентов, договоры с которыми были заключены по процедуре упрощенной идентификации, и своевременно пресекать манипулирование.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. Сейчас в портфеле компании находятся ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "Перово молл", а также сеть районных торговых центров "Смолл" и многофункциональный комплекс West Mall.