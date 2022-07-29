Европейский рынок акций вырос в июле максимально с ноября 2020 года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили пятничные торги уверенным ростом. Кроме того, сводный региональный индекс вырос по итогам месяца максимально более чем за полтора года.

Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 закрытию сессии вырос на 1,3% и составил 438,29 пункта. В июле значение индикатора поднялась на 7,7%, что является максимальным ростом с ноября 2020 года, сообщает Trading Economics.

Германский индекс DAX увеличился на 1,51%, французский САС 40 - на 1,72%, британский FTSE 100 - на 1,06%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,16% и 0,88% соответственно.

Рост аппетита инвесторов к риску на неделе был поддержан сильными статистическими данными и публикацией позитивных отчетностей компаний. Кроме того, трейдеры приободрились после заседания Федеральной резервной системы США в среду.

Как стало известно в пятницу из предварительных данных, экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 4%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,2%, второго - на 3,4%, сообщает Trading Economics.

Между тем потребительские цены в еврозоне в июле увеличились на 8,9% в годовом выражении после роста на 8,6% в июне. Инфляция вновь обновила рекордный максимум. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост потребительских цен на 8,6%.

Объем экономики Германии во втором квартале не изменился в поквартальном выражении, хотя аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали повышения показателя на 0,1%. В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 1,4%.

Тем временем французская экономика во втором квартале выросла на 0,5% в поквартальном выражении при ожидавшемся росте на 0,2%. Существенным фактором лучшего, чем ожидалось, роста экономики в минувшем квартале стала внешняя торговля. Так, объем экспорта увеличился на 0,8%, тогда как импорт сократился на 0,6%, что повысило темпы роста ВВП на 0,4 процентного пункта, отмечается в сообщении INSEE.

Потребительские расходы во Франции в июне неожиданно увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение на 0,6%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июле подскочили на 6,8% в годовом выражении, обновив рекорд за время расчета показателя. Июньская инфляция составляла 6,5%.

Между тем ВВП Италии во втором квартале увеличился на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 4,6% в годовом выражении. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП на 0,1% в поквартальном выражении и на 3,7% в годовом.

Акции Air France-KLM подорожали на 4,4% на новости, что авиакомпания во втором квартале вернулась на прибыльный уровень благодаря росту выручки почти в два с половиной раза.

Капитализация Eni увеличилась на 5,6%. Чистая прибыль итальянской нефтегазовой компании взлетела более чем в 15 раз в апреле-июне на фоне роста цен на нефть и газ.

Бумаги BNP Paribas SA прибавили в цене почти 5%. Крупнейший по объему активов банк Франции повысил чистую прибыль во втором квартале на 9%, выручку - на 8,5%.

Рыночная стоимость Renault SA подскочила на 5,1%. Французский автомобилестроительный концерн зафиксировал чистый убыток в первом полугодии 2022 года на фоне ухода из России и дефицита полупроводников, однако улучшил годовой прогноз.

Цена акций Standard Chartered PLC выросла на 1,7% после того, как британский банк зафиксировал рост доналоговой прибыли на 7% в минувшем квартале и объявил о новой программе обратного выкупа акций на сумму $500 млн.

Французский дом моды Hermes International SCA в первом полугодии увеличил операционную прибыль на 34%, выручку - на 29% благодаря росту продаж во всех регионах присутствия. Рыночная стоимость компании поднялась на 7,5%.

Чистая прибыль французской энергокомпании Engie (бывшая GDF Suez SA) выросла более чем в два раза в первом полугодии 2022 года, до 5,01 млрд с 2,34 млрд евро за тот же период прошлого года. Котировки акций подорожали на 0,12%.