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В Минсельхозе Белоруссии не намерены экспортировать зерно

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии ожидают хороший урожай зерновых, но не собираются экспортировать зерно, заявил министр сельского хозяйства республики Игорь Брыло.

"Наверно, мы не можем говорить о каком-то экспорте зерна, потому что все последние годы наша страна не занималась экспортом. Почему? Потому что достаточно большой объем зерна потребляется для нужд животноводства. Мы прогнозируем в этом году увеличение ВВП в отрасли АПК на порядка 104,5 %. Мы понимаем, что увеличится объем производства молока, планируем, во всяком случае. Увеличим объем производства мяса. Для этого нужны корма в том числе, и комбикорма, основой этого является зерновая группа. Поэтому, наверное, прежде всего - обеспечение своего животноводства и, конечно, продукты питания для наших людей", - сказал министр в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

По его словам, Белоруссия делает ставку не на экспорт зерна, а на продажу конечной продукции в виде молока, мясных изделий и т.д.

"Перед нами стоят достаточно серьезные задачи, поставленные правительством страны - $7,8 млрд (экспорта - ИФ). Это надо добавить к уровню прошлого года более одного миллиарда. Это существенная цифра. Поэтому для нас очень важно продать конечный продукт - в виде молочной продукции, мясной продукции и так далее", - заявил министр сельского хозяйства Белоруссии.

Ранее Брыло отмечал, что в 2022 году ожидается рост объема сельхозпроизводства в Белоруссии не менее, чем на 4,5%.

В 2021 году объем сельхозпроизводства в Белоруссии снизился на 4,2%.

Белоруссия
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