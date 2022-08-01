Розничные продажи в Германии в июне неожиданно упали на 1,6%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в июне неожиданно упали на 1,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2%.

В мае показатель, согласно пересмотренным данным, вырос на 1,2%. Первоначально сообщалось о росте на 0,6%.

Падение розничных продаж связано с высокой инфляцией, которая оказывает значительное негативное влияние на потребительские настроения, отмечают в Destatis.

Продажи продуктов питания в ФРГ в июне уменьшились на 1,6%, реализация непродовольственных товаров в прошлом месяце снизилась на 3,3%.

Онлайн-продажи и заказы товаров по почте уменьшились на 3,8%.

Розничные продажи в Германии в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года упали на 8,8% после уменьшения на 3,6% в мае. Падение показателя в июне стало максимальным с начала его учета в 1994 году, отмечают в Destatis. Эксперты прогнозировали падение на 8%.