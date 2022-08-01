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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:35

Engie, Shell и СEZ законтрактовали все мощности будущего СПГ-терминала в Нидерландах

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Дочерняя компания Gasunie - EemsEnergyTerminal - завершила контрактование мощностей будущего терминала по приему сжиженного природного газа в регионе Гронинген, сообщила Gasunie.

Суммарная мощность терминала составляет 8 млрд куб. м. Чешская СEZ с Shell Western LNG BV совместно выкупили 7 млрд куб м, а последний миллиард кубометров приобрела французская Engie.

Ожидается, что первая поставка СПГ через терминал состоится уже в середине сентября. Терминал будет состоять из двух плавучих установок для хранения и регазификации - Exmar S188 и Golar Igloo. Ожидается, что они прибудут в порт Эмсхавен в начале сентября.

Первый терминал СПГ в Нидерландах Gate LNG начал работу в порту Роттердама в 2011 году. В 2021 году через него перегружено 8 млрд куб. м газа.

Нидерланды Гронинген Gasunie EemsEnergyTerminal Engie Shell СEZ
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