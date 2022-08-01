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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Добыча газа "Газпромом" за семь месяцев сократилась на 12%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" в январе-июле 2022 года, по предварительным данным, добыл 262,4 млрд куб. м газа, что на 12% (на 35,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщила компания.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2% (на 3 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд куб. м - на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

"Газпром" отмечает, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%. В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта, отмечается в сообщении.

"Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового спроса. По первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, снижение мирового спроса на газ за семь месяцев 2022 года составило около 35 млрд куб. м относительно аналогичного периода 2021 года. При этом потребление газа в 27 странах Европейского союза за это же период сократилось на 31 млрд куб. м", - отмечает "Газпром".

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 июля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 42,8 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 29,6 млрд куб. м. Вместе с тем, отмечается в комментарии, в некоторых странах Европы, например, в Германии и Бельгии, в отдельные сутки июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.

Газпром
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