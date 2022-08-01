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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Сахарные заводы РФ начали переработку свеклы нового урожая

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сахарные заводы РФ начали переработку свеклы нового урожая.

Как сообщает Национальный союз сахаропроизводителей (Союзроссахар), первыми в работу включились четыре сахарных завода Краснодарского края. В ближайшие две недели ожидается запуск остальных 10 сахарных заводов Южного федерального округа.

"Учитывая текущее развитие сахарной свеклы, объем ее производства в округе ожидается на уровне 11 млн тонн, производство свекловичного сахара в регионе может составить около 1,5 млн тонн", - говорится в сообщении.

Союзроссахар напоминает, что площади под сахарной свеклой в РФ в этом году увеличились на 2,8% и составили 1,034 млн га. "Объем производства сахарной свеклы прогнозируется на 5% выше уровня прошлого года, что позволит произвести свекловичного сахара в объемах, обеспечивающих потребности как внутреннего рынка России, так и стран ЕАЭС", - подчеркивается в сообщении.

По данным Росстата, в прошлом году РФ собрала 41,2 млн тонн сахарной свеклы.

Ранее Союзроссахар прогнозировал производство свекловичного сахара в 2022/2023 сельхозгоду (сельхозгод по сахару - август-июль) на уровне 6 млн тонн.

Союзроссахар Краснодарский край
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