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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Производитель масел Valvoline продаст глобальный бизнес саудовской Aramco

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco заключила соглашение о покупке международного бизнеса американского производителя моторных масел Valvoline Inc.. Об этом сообщила Valvoline.

Американская компания сохранит за собой одноименный бренд сервисных центров, а Saudi Aramco получит бренд по производству моторных масел и иных продуктов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2022 или в начале 2023 года.

С начала 2022 года капитализация Valvoline сократилась на 13,6%, до $5,74 млрд.

Компания была создана в 1866 году.

Valvoline Saudi Aramco США Саудовская Аравия
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