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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Финтехкомпания Global Payments купит конкурента EVO за $4 млрд

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американская финтехкомпания Global Payments, предоставляющая платежные технологии и услуги продавцам, эмитентам и потребителям, купит конкурирующую EVO Payments Inc. за $4 млрд.

Она заплатит по $34 за каждую акцию EVO, говорится в ее пресс-релизе. Это на 24% выше котировок на закрытие торгов в пятницу и на 40% больше средней цены за последние 60 дней.

Сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Закрыть ее планируется не позднее первого квартала 2023 года. Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний.

Приобретение EVO расширит географический охват Global Payments и позволит выйти на рынки таких стран, как Польша, Германия, Чили и Греция, а также усилит бизнес компании в США, Канаде, Мексике, Испании, Ирландии и Великобритании, отмечается в сообщении.

Также Global Payments в понедельник опубликовала финансовую отчетность за второй квартал.

Чистый убыток составил $673 млн, или $2,42 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $263,6 млн, или $0,89 на акцию, полученной в апреле-июне прошлого года. При этом скорректированная прибыль увеличилась до $2,36 на акцию с $2,04.

Выручка повысилась до $2,28 млрд против $2,14 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,34 на акцию при выручке в $2,3 млрд.

Котировки акций Global Payments растут на 2,7% в ходе предварительных торгов. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась на 9,5% (до $34,4 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 13,3%.

Цена бумаг EVO в понедельник подскочила почти на 20% - до $32,77. В этом году капитализация компании выросла на 6,8% и составляет около $1,4 млрд.

Global Payments США EVO Payments
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