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Главы энергокомпаний попросили досрочно завершить мораторий на банкротства

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Главы энергокомпаний обратились к главе правительства РФ с просьбой рассмотреть возможность досрочной отмены моратория на банкротства и взыскания долгов, так как из-за него сокращается объем финансирования на подготовку к отопительному сезону, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом письма.

По его словам, письмо на имя Михаила Мишустина подписали руководители "Интер РАО", "Квадры", "Сибирской генерирующей компании", "Т Плюс", "Газпром энергохолдинга" и "ЕвроСибЭнерго".

Объявленный с 1 апреля по 1 октября мораторий распространяется практически на все компании и граждан, запрещает начислять им неустойки и принудительно взыскивать возникшие до его объявления долги.

Мораторий стал причиной ухудшения платежной дисциплины среди потребителей, снижения собираемости платежей за коммунальные услуги, считают авторы письма. Это ведет к сокращению средств для подготовки и прохождения отопительного сезона, в том числе на плановые ремонты и закупку топлива. Тотальный мораторий без адекватных мер защиты кредиторов может привести "к масштабному и системному кризису" повсеместного нарушения договорных обязательств и повлиять на качество предоставляемых коммунальных услуг для граждан, пересказал источник аргументы из письма.

В июне с аналогичной просьбой и схожей аргументацией к Мишустину обращались главы шести профессиональных объединений, представляющих различные сектора экономики, среди которых были ассоциация предприятий сферы ЖКХ "Объединенный жилищно-коммунальный совет", Национальный совет финансового рынка и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В их письме говорилось о том, что около трети потребителей оплачивает услуги "исключительно в понудительном порядке" после начисления пени или введения ограничений на поставки ресурсов или предоставление услуг, но мораторий не позволяет это делать. При этом на 1 апреля 2022 года организации сферы ЖКХ имели на руках исполнительные документы на общую сумму около 500 млрд руб., что соответствует 45-60% их среднемесячной выручки.

Решение о продлении полугодового моратория на банкротства и взыскания будет приниматься правительством исходя из ситуации, которая сложится по истечении лета, но пока продлевать мораторий не планируется, говорил в середине июня в интервью "Интерфаксу" первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Михаил Мишустин Интер РАО Квадра Сибирская генерирующая компания Т Плюс Газпром энергохолдинг ЕвроСибЭнерго
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