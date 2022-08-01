Выручка "Почты России" в I полугодии выросла на 3,6% до 99,2 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Выручка АО "Почта России" по РСБУ в I полугодии 2022 года увеличилась на 3,6% и составила 99,2 млрд рублей, говорится в бухотчетности компании.

В том числе выручка от услуг почтовой связи составила 72,9 млрд рублей, увеличившись на 1,3%. Доходы от торговой деятельности выросли на 6,7% – до 14,4 млрд рублей. Доходы от денежного посредничества составили 4,2 млрд рублей, сократившись на 6,5%. Выручка от прочей деятельности составила 7,8 млрд рублей, увеличившись на 31,7%.

Себестоимость в январе-июне выросла на 12,2% - до 106,9 млрд рублей.

Убыток от продаж в первом полугодии возрос в 2,7 раза - до 13,8 млрд рублей. Убыток до налогообложения повысился в 2,5 раза - до 21,3 млрд рублей.

Чистый убыток "Почты России" в январе-июне составил 17,7 млрд рублей, увеличившись в 2,4 раза.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России", полученный в I полугодии убыток носит сезонный характер: традиционно основную часть доходов компания получает во втором полугодии.

Кроме того, на итоговый финансовый результат повлияла программа повышения зарплат сотрудников. В 2022 году компания инвестирует около 9 млрд рублей в увеличение окладов производственного персонала и ИТ-специалистов (из них 7,2 млрд рублей "Почта" вложила в I полугодии).

Также "Почта России" получила убыток от курсовых разниц. Он возник после пересчета всех валютных доходов, расходов, обязательств и остатков на счетах в рубли по курсу на 30 июня 2022 года, пояснили в компании.

"Почта России" – российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.

Компания насчитывает более 38 тыс. отделений обслуживания клиентов по всей стране, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах.