Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Потапов ушел из ВТБ, брокерский бизнес возглавил Яцков

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Владимир Потапов, который почти десять лет возглавлял бизнес ВТБ по управлению активами, а в последние годы руководил проектом создания платформы для розничных инвесторов, покинул группу.

Руководителем департамента брокерского обслуживания ВТБ вместо Потапова назначен Андрей Яцков, говорится в сообщении банка.

Яцков ранее возглавлял компанию "ВТБ Капитал брокер". Он также является руководителем комитета по фондовому рынку "Московской биржи".

ВТБ Владимир Потапов Андрей Яцков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

Estee Lauder планирует приобрести бренд Tom Ford

Производитель чая Lipton уходит из России

Производитель чая Lipton уходит из России

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

Закупки зерна в госфонд России в первый день торгов прошли без результата

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });