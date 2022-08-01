Потапов ушел из ВТБ, брокерский бизнес возглавил Яцков

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Владимир Потапов, который почти десять лет возглавлял бизнес ВТБ по управлению активами, а в последние годы руководил проектом создания платформы для розничных инвесторов, покинул группу.

Руководителем департамента брокерского обслуживания ВТБ вместо Потапова назначен Андрей Яцков, говорится в сообщении банка.

Яцков ранее возглавлял компанию "ВТБ Капитал брокер". Он также является руководителем комитета по фондовому рынку "Московской биржи".